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Evli Adama Kaçıp Kumasıyla Aynı Evde Yaşamıştı: Esra Erol'daki Engelli Fatma'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Evli Adama Kaçıp Kumasıyla Aynı Evde Yaşamıştı: Esra Erol'daki Engelli Fatma'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 10:20
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Esra Erol'da anlatılan hikayesiyle ekran başındakileri günlerce sarsan engelli Fatma'yı hatırlıyor musunuz? Annesinin isyanı, kuma iddiaları ve kazınan saçlarıyla Türkiye'nin konuştuğu engelli Fatma, yeniden gündeme geldi. TikTok'ta yayın yapmaya başlayan Fatma yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

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Esra Erol'daki Fatma, evli ve iki çocuk babası bir adama kaçtığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Esra Erol'daki Fatma, evli ve iki çocuk babası bir adama kaçtığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Hikaye Eylül 2021'de, anne Melahat Oruç'un Esra Erol'un kapısını çalmasıyla başladı. Melahat Hanım, yüzde 45 engel raporu bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma'nın Facebook'ta tanıştığı, evli ve iki çocuk babası Ahmet Kaymaz'a kaçtığını anlattı. 'Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok' diyen anne, kızının Zonguldak'ta zorla tutulduğunu öne sürdü. Asıl bomba canlı yayına bağlanan Fatma'dan geldi. Genç kadın evlendiğini kabul etti, üstelik Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah'la aynı çatı altında yaşadıkları ortaya çıktı. Programda Fatma'nın engelli maaşının elinden alındığı ve şiddet gördüğü iddiaları da konuşuldu. Stüdyoda annesiyle yüz yüze gelen Fatma ise 'Kocam ve kaynanam var, onlar bana yeter' diyerek eve dönmeyi reddetti.

Ailesinin yanına dönüp yeniden kaçan Fatma'nın kazınan saçları ve hamileliği herkesi derinden üzmüştü.

Ailesinin yanına dönüp yeniden kaçan Fatma'nın kazınan saçları ve hamileliği herkesi derinden üzmüştü.

Günlerce süren yayınların ardından Fatma, annesinin çağrısına kulak verip baba evine döndü. Ama mutlu son uzun sürmedi. Kısa süre sonra yeniden Ahmet'in yanına kaçan Fatma, Aralık 2021'de ekrana saçları kazınmış haliyle geldi. Saçlarını Ahmet ile annesinin kestiğini canlı yayında kendisi anlattı. Yapılan doktor kontrolünde Fatma'nın 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı, hamileyken sokakta dilendirildiği iddiaları da gündeme geldi. Takvim'in haberine göre Fatma, Temmuz 2022'de Sena adını verdiği kız bebeğini dünyaya getirdi. 2024'te ise programda bebeğin devlet korumasına alındığı öne sürüldü. TikTok'ta yayınlarına devam eden Fatma'nın ne durumda olduğu bilinmezken, yeni bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında kendisine gelen hediyelere sevinen Fatma'nın hali yine yürek burktu.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali:

Gossip Magazin hesabının paylaştığı görüntülerde Fatma, TikTok'ta canlı yayın yapıyor. Saçları yine kısacık, üzerinde kahverengi bir tişört var. Takipçilerinin gönderdiği güller ekrana düşerken kameraya gülümseyip el kol hareketleriyle sohbet eden Fatma'nın neşeli hali dikkat çekti.

Görüntüler akıllara eski bir iddiayı da getirdi. 2021'de programa bağlanan bir izleyici, Ahmet'in TikTok'ta yayın açıp en çok hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylediğini anlatmış, Ahmet de bunu kabul etmişti. Fatma'nın bugün nerede ve kiminle yaşadığına, Ahmet'le yollarını ayırıp ayırmadığına ya da kızı Sena'nın durumuna dair ise yeni bir açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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