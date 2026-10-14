Evli Adama Kaçıp Kumasıyla Aynı Evde Yaşamıştı: Esra Erol'daki Engelli Fatma'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Gossip Magazin hesabının paylaştığı görüntülerde Fatma, TikTok'ta canlı yayın yapıyor. Saçları yine kısacık, üzerinde kahverengi bir tişört var. Takipçilerinin gönderdiği güller ekrana düşerken kameraya gülümseyip el kol hareketleriyle sohbet eden Fatma'nın neşeli hali dikkat çekti.

Görüntüler akıllara eski bir iddiayı da getirdi. 2021'de programa bağlanan bir izleyici, Ahmet'in TikTok'ta yayın açıp en çok hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylediğini anlatmış, Ahmet de bunu kabul etmişti. Fatma'nın bugün nerede ve kiminle yaşadığına, Ahmet'le yollarını ayırıp ayırmadığına ya da kızı Sena'nın durumuna dair ise yeni bir açıklama yapılmadı.