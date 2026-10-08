Ölmeden Önce 'Beni Soner Dövdü' Demişti: Esra Erol'da Nesrin Panoğlu'nun Suçladığı İsim Canlı Yayına Çıktı!

Asıl kırılma 6 Ekim'deki yayında yaşandı. İsmail Panoğlu, kardeşinin yoğun bakımdayken çekilen 49 saniyelik görüntüsünü ekrana taşıdı. 'Seni kim dövdü?' sorusuna Nesrin'in verdiği cevap stüdyoyu buz kesti: 'Beni Soner dövdü, annesi de vardı... Beni eve Soner hapsetti. 10 gündür evde hapistim.' Aileye göre genç kadın Karataş'taki bir evde alıkonuldu, şiddet gördü, uyuşturucu verildi ve fuhşa zorlandı.

İşin içinde bir de para meselesi var. İsmail Panoğlu, kardeşi kayıpken Soner D.'nin 'Kardeşini getireceğiz, yol parası lazım' diyerek kendisinden 5 bin TL aldığını ama Nesrin'i hiç teslim etmediğini anlattı.