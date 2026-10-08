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Ölmeden Önce 'Beni Soner Dövdü' Demişti: Esra Erol'da Nesrin Panoğlu'nun Suçladığı İsim Canlı Yayına Çıktı!

Ölmeden Önce 'Beni Soner Dövdü' Demişti: Esra Erol'da Nesrin Panoğlu'nun Suçladığı İsim Canlı Yayına Çıktı!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 19:31
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Esra Erol'un programına taşınan Nesrin Panoğlu dosyası günlerdir ekran başındakileri sarsıyor. Gaziantep'te bir parkta ağır yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden genç kadının son sözleri ilk kez canlı yayında izlendi. Ağabeyi İsmail Panoğlu adalet ararken, dosyada kimsenin beklemediği bir yüzleşme de yaşandı.

Kaynak: A Haber

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Nesrin Panoğlu, Mart 2025'te Gaziantep'te bir parkta ağır yaralı bulunmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Nesrin Panoğlu, Mart 2025'te Gaziantep'te bir parkta ağır yaralı bulunmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Hikâye aslında 2025'in başında başladı. Ailesinden uzun süredir ayrı yaşayan 24 yaşındaki Nesrin'den haftalarca haber alınamadı. 6 Mart 2025'te Şahinbey'deki İbni Sina Parkı'nda baygın bulunan genç kadının vücudunda darp ve kesik izleri vardı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nesrin kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı. Ağabeyinin anlatımına göre yaklaşık iki ay cezaevinde kalan Soner D. hakkında Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2025'te delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Soner D., 'Benim kız arkadaşımdı' demişti. Aile ise bu karara bir türlü razı olmadı.

Esra Erol'da yayınlanan 49 saniyelik video, Nesrin'in son anlarını ve verdiği ismi ortaya koydu.

Esra Erol'da yayınlanan 49 saniyelik video, Nesrin'in son anlarını ve verdiği ismi ortaya koydu.

Asıl kırılma 6 Ekim'deki yayında yaşandı. İsmail Panoğlu, kardeşinin yoğun bakımdayken çekilen 49 saniyelik görüntüsünü ekrana taşıdı. 'Seni kim dövdü?' sorusuna Nesrin'in verdiği cevap stüdyoyu buz kesti: 'Beni Soner dövdü, annesi de vardı... Beni eve Soner hapsetti. 10 gündür evde hapistim.' Aileye göre genç kadın Karataş'taki bir evde alıkonuldu, şiddet gördü, uyuşturucu verildi ve fuhşa zorlandı.

İşin içinde bir de para meselesi var. İsmail Panoğlu, kardeşi kayıpken Soner D.'nin 'Kardeşini getireceğiz, yol parası lazım' diyerek kendisinden 5 bin TL aldığını ama Nesrin'i hiç teslim etmediğini anlattı.

Nesrin Panoğlu'nun suçladığı Soner, 7 Ekim'de Esra Erol'un canlı yayınına çıktı ve taraflar yüzleşti.

Nesrin Panoğlu'nun suçladığı Soner, 7 Ekim'de Esra Erol'un canlı yayınına çıktı ve taraflar yüzleşti.

Yayına bağlanan izleyiciler dosyayı çok daha karanlık bir noktaya taşıdı. Aynı kişiler tarafından kaçırıldığını öne süren bir kadın, direndiği için bacağından bıçaklandığını ve 38 dikiş atıldığını anlattı. Bir başkası 16 yaşındaki komşu kızın Karataş'taki apart dairelere kapatıldığını iddia etti. Ortaya çıkan tablo, Gaziantep'te parklar ve günlük kiralık apartlar üzerinden işleyen bir şebeke olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Peki ne oldu? 7 Ekim'de Nesrin'in adını verdiği Soner programa çıktı ve iki tarafın iddiaları aynı yayında karşı karşıya geldi. Programda hukuki açıdan kesin bir hüküm verilmedi, mahkemenin beraat kararı da yerinde duruyor. İsmail Panoğlu ise Adalet Bakanlığı'na seslenerek dosyanın yeniden ele alınmasını istedi. Esra Erol da olayla ilgili bilgisi olan herkesi hem emniyete hem de programa başvurmaya çağırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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