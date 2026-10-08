Ölmeden Önce 'Beni Soner Dövdü' Demişti: Esra Erol'da Nesrin Panoğlu'nun Suçladığı İsim Canlı Yayına Çıktı!
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Esra Erol'un programına taşınan Nesrin Panoğlu dosyası günlerdir ekran başındakileri sarsıyor. Gaziantep'te bir parkta ağır yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden genç kadının son sözleri ilk kez canlı yayında izlendi. Ağabeyi İsmail Panoğlu adalet ararken, dosyada kimsenin beklemediği bir yüzleşme de yaşandı.
Kaynak: A Haber
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Nesrin Panoğlu, Mart 2025'te Gaziantep'te bir parkta ağır yaralı bulunmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti.
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Esra Erol'da yayınlanan 49 saniyelik video, Nesrin'in son anlarını ve verdiği ismi ortaya koydu.
Nesrin Panoğlu'nun suçladığı Soner, 7 Ekim'de Esra Erol'un canlı yayınına çıktı ve taraflar yüzleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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