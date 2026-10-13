Sahip Olduğun Bilgilere Göre Hak Ettiğin Maaşı Söylüyoruz!
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Genel kültürün, sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir! 25 soruda kaç doğru yapacağını görelim ve bilgine göre hak ettiğin maaşı birlikte öğrenelim.
Hazırsan başla!
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28.000 TL!
35.000 TL!
42.000 TL!
50.000 TL!
60.000 TL!
70.000 TL!
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