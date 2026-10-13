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Genel Kültür Testleri
Sahip Olduğun Bilgilere Göre Hak Ettiğin Maaşı Söylüyoruz!

Sahip Olduğun Bilgilere Göre Hak Ettiğin Maaşı Söylüyoruz!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Genel kültürün, sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir! 25 soruda kaç doğru yapacağını görelim ve bilgine göre hak ettiğin maaşı birlikte öğrenelim.

Hazırsan başla!

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28.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 28.000 TL.

Genel kültür yolculuğunun daha başındasın. En azından bu testte zam görüşmesine erken girmemek daha mantıklı olabilir!

35.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 35.000 TL.

Temel sağlam, birkaç açık var. Biraz daha genel kültür takviyesiyle müdürlük kapısı aralanabilir!

42.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 42.000 TL.

Bilgi birikimin kendini göstermeye başladı. Kahve molalarında soruları senin hazırlaman an meselesi!

50.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 50.000 TL.

Ortalamanın üstündesin. Toplantıda “Benim küçük bir fikrim var” dediğinde herkesin dönüp bakacağı seviyedesin!

60.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 60.000 TL.

Bilgi deposu yavaş yavaş doluyor. Bir sonraki hedefin, arkadaş grubunun resmî bilgi danışmanı olmak!

70.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 70.000 TL.

Artık bilgi yarışmalarında yarışmacı değil, soru yazarı olmayı düşünebilirsin. Koltuğun da hazır gibi!

85.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 85.000 TL.

Genel kültür kasların epey güçlü. Google bile sana danışmadan önce iki kere düşünebilir!

100.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 100.000 TL.

Bu performansla özgeçmişine “genel kültür konusunda iddialıyım” yazabilirsin. Mülakatta testin sonucunu da göstermeyi unutma!

120.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 120.000 TL.

Bilgi seviyen üst düzeyde. Artık ofis manzarasını da maaş pazarlığının bir parçası yapabilirsin!

150.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş 150.000 TL.

Bu kadar bilgiyle sohbetleri yönetmekle kalmaz, bilgi yarışmasının sunucusuna da dönüşebilirsin. Alkışlar sana!

EN AZ 200.000 TL!

Verdiğin cevaplara göre senin hak ettiğin maaş en az 200.000 TL.

Sen testi çözmedin, test sana meydan okuyamadı! İnsan kaynakları şu an seni aramak için genel kültürünü geliştirmeye çalışıyor olabilir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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