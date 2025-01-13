İnsanları Tanıdıkça Soğumanın 8 Gizli Nedeni!
İnsanları Tanıdıkça Soğumanın 8 Gizli Nedeni!
İnsanları tanıdıkça neden onlardan soğuduğumuzu hiç düşündünüz mü? İlk izlenimlerin etkisi beklentilerin değişimi ve aşinalığın sıkıcılığı gibi birçok psikolojik faktör bu durumun temelinde yatıyor. Uzmanlara göre ilişkilere yapılan yatırım ve değer çatışmaları da bu soğumanın başlıca nedenlerinden. İşte insanları tanıdıkça soğuma fenomenini detaylandıran tüm psikolojik mekanizmalar…
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İnsanlarla ilk tanıştığınızda harika bir izlenim edinebilirsiniz ancak zaman geçtikçe onlardan soğumaya başlayabilirsiniz.
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İlk İzlenim ve Gerçeklik Çatışması:
Beklentilerin Değişimi:
Yakınlığın Getirdiği Rahatsızlık:
Aşinalığın Getirdiği Sıkıcılık:
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Değer ve İlgi Alanı Çatışmaları:
Duygusal ve Zaman Yatırımı Eksikliği:
Ego Çatışmaları:
Karşılıklı Olmayan Duygular:
Peki ne yapmalıyız?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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