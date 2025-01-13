İnsanları Tanıdıkça Soğumanın 8 Gizli Nedeni!

İnsanları tanıdıkça neden onlardan soğuduğumuzu hiç düşündünüz mü? İlk izlenimlerin etkisi beklentilerin değişimi ve aşinalığın sıkıcılığı gibi birçok psikolojik faktör bu durumun temelinde yatıyor. Uzmanlara göre ilişkilere yapılan yatırım ve değer çatışmaları da bu soğumanın başlıca nedenlerinden. İşte insanları tanıdıkça soğuma fenomenini detaylandıran tüm psikolojik mekanizmalar…

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