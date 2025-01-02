Norveç'te İlginç Bir Araştırmaya Göre İlk Buluşmada Asla Yapılmaması Gereken 11 Hata
Norveç'te İlginç Bir Araştırmaya Göre İlk Buluşmada Asla Yapılmaması Gereken 11 Hata
Norveç’te yapılan bir araştırma ilk buluşmada yapılan hataların başarısızlığı garantilediğini ortaya koydu. Kaba dil, kötü hijyen, ilgisizlik gibi davranışlar flört sürecini baltalıyor. Ayrıca narsisizm ve zayıf mizah anlayışı da ilişkiyi başlamadan bitirebilir. Aşırı yakınlık ve yanlış görünüm tercihleri karşı tarafı rahatsız edebilir. İşte ilk buluşmada uzak durmanız gereken detaylar…
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Norveç’te yapılan bir araştırma flörtleşmede başarısızlığa neden olan faktörleri net bir şekilde sıraladı. İşte ilk buluşmada yapılmaması gereken hatalar:
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Kaba Dil: Zayıf kelime dağarcığı, ironi eksikliği ve görgüsüz konuşmalar.
Özensiz Görünüm: Çekici olmayan bir fizik, kötü giyim tarzı ve kötü bir yürüyüş şekli.
Aşırı Yakınlık: Fazla dokunmak, zorlayıcı giysiler ve karşı tarafı rahatsız eden hareketler.
Zeka Eksikliği: Aptalca yorumlar, boş bakışlar ve sıkıcı bir sohbet tarzı.
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Narsisizm: Aşırı özgüven, bencillik, başkalarını küçümseyen yorumlar ve yapmacık tavırlar.
Mizah Eksikliği: Kötü şakalar, gülümsememe ve düşük özgüvenin yansıması.
Açgözlülük: Hesabı bölmeyi beklemek ya da ödemekten kaçınmak.
Kötü Hijyen: Vücut kokusu, çürük dişler ve ağız kokusu gibi özensizlikler.
Kalitesiz Yaklaşımlar: Görünüşe yönelik aşırı yorumlar, cinsiyetçi ifadeler ve kabalık.
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Zayıf İletişim: Konularda farklı görüşler ve iletişim kuramama.
İlgisizlik: Telefonla meşgul olmak, başkalarına bakmak, söz kesmek veya ilgisiz tavırlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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