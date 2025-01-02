onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Psikoterapiste Göre Zihinsel Açıdan Güçlü Kadın Olmanın 13 Altın Kuralı!

Bir Psikoterapiste Göre Zihinsel Açıdan Güçlü Kadın Olmanın 13 Altın Kuralı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 17:53 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 18:05

Biz kadınlar mental açıdan güçlü olmayı hedefliyorsak alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Güçlü kadınlar hem kendileri hem çevreleri için fark yaratırken bazı şeylerden özellikle uzak dururlar. İşte psikoterapist Amy Morin'in bakış açısıyla mental olarak güçlü kadınların dikkat ettiği 13 önemli nokta...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kendilerini kurban rolüne sokmazlar.

Yaşadıkları zorlukları bir bahane veya acıma kaynağı haline getirmez, çözüm üretmeye odaklanırlar.

2. Duygusal iplerini başkasının eline vermezler.

Başkalarının davranışlarıyla yönlendirilmek yerine, kendi hislerini ve tepkilerini bilinçli bir şekilde yönetirler.

3. Değişimi bir tehdit olarak görmezler.

Her değişimi bir fırsat olarak değerlendirir, gelişim ve uyum sağlamada açık fikirlidirler.

4. Enerjilerini gereksiz savaşlara harcamazlar.

Kontrol edemedikleri durumları kabullenir, enerjilerini daha verimli alanlara yönlendirirler.

5. Onaylanma ihtiyacıyla hareket etmezler.

Başkalarının mutluluğunu bir öncelik haline getirmeden, kendi sınırlarını koruyarak ilişkilerinde dengeli davranırlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Riskleri değerlendirir, ama korkuya boyun eğmezler.

Risklerden tamamen kaçınmak yerine, olasılıkları değerlendirerek mantıklı kararlar almayı tercih ederler.

7. Geçmişteki hatalarını zincir gibi taşımayı bırakırlar.

Geçmişte olanları bir ders kaynağı olarak görür, bugünü inşa etmek için kullanırlar.

8. Kendini sabote eden döngülere girmezler.

Aynı hataları sürekli tekrarlamak yerine, davranışlarını gözden geçirir ve gerektiğinde yollarını değiştirirler.

9. Başarıyı paylaşmaktan çekinmezler.

Başkalarının başarılarını kıskanmak yerine ilham alır ve bu başarıları kutlamayı bilirler.

10. Engelleri birer dur işareti olarak görmezler.

Her başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak kabul eder, hedeflerine ulaşana kadar denemekten vazgeçmezler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sessizlikten kaçmaz, yalnızlığa değer verirler.

Yalnız kalmayı kendilerini tanımak ve içsel denge kurmak için bir fırsat olarak görürler.

12. Kendilerine kimseyi borçlu hissettirmezler.

Hayatta hak ettiklerini elde etmek için çalışmaları gerektiğini bilir, beklentilere takılmadan hareket ederler.

13. Hızlı sonuç arayışına girmeden emek verirler.

Sabırlı olmayı ve gerçek başarının bir süreç olduğunu kabul eder, kalıcı sonuçlara odaklanırlar.

Unutmayın zihinsel güç anlık çözümlerden değil, kalıcı alışkanlıklardan gelir. Peki hangi madde size daha çok hitap ediyor, siz hangisini yaşamınıza dahil etmek istersiniz?

Unutmayın zihinsel güç anlık çözümlerden değil, kalıcı alışkanlıklardan gelir. Peki hangi madde size daha çok hitap ediyor, siz hangisini yaşamınıza dahil etmek istersiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.