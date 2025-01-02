Bir Psikoterapiste Göre Zihinsel Açıdan Güçlü Kadın Olmanın 13 Altın Kuralı!
Bir Psikoterapiste Göre Zihinsel Açıdan Güçlü Kadın Olmanın 13 Altın Kuralı!
Biz kadınlar mental açıdan güçlü olmayı hedefliyorsak alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Güçlü kadınlar hem kendileri hem çevreleri için fark yaratırken bazı şeylerden özellikle uzak dururlar. İşte psikoterapist Amy Morin'in bakış açısıyla mental olarak güçlü kadınların dikkat ettiği 13 önemli nokta...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendilerini kurban rolüne sokmazlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Duygusal iplerini başkasının eline vermezler.
3. Değişimi bir tehdit olarak görmezler.
4. Enerjilerini gereksiz savaşlara harcamazlar.
5. Onaylanma ihtiyacıyla hareket etmezler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Riskleri değerlendirir, ama korkuya boyun eğmezler.
7. Geçmişteki hatalarını zincir gibi taşımayı bırakırlar.
8. Kendini sabote eden döngülere girmezler.
9. Başarıyı paylaşmaktan çekinmezler.
10. Engelleri birer dur işareti olarak görmezler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sessizlikten kaçmaz, yalnızlığa değer verirler.
12. Kendilerine kimseyi borçlu hissettirmezler.
13. Hızlı sonuç arayışına girmeden emek verirler.
Unutmayın zihinsel güç anlık çözümlerden değil, kalıcı alışkanlıklardan gelir. Peki hangi madde size daha çok hitap ediyor, siz hangisini yaşamınıza dahil etmek istersiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.