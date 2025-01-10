Psikolog Sinem Demirel'in ''Bir Kadın Hesabını Ödediği Erkeğe Saygı Duymaz'' Sözleri Tartışma Yarattı
Psikolog Sinem Demirel'in ''Bir Kadın Hesabını Ödediği Erkeğe Saygı Duymaz'' Sözleri Tartışma Yarattı
Psikolog Dr. Sinem Demirel kadın-erkek ilişkilerinde finansal dengeler üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Demirel özellikle flört ve evlilik süreçlerinde ekonomik sorumlulukların dengeli olmasının ilişki dinamiklerini belirlediğini ifade etti. Açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Dr. Sinem Demirel kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik sorumlulukların ilişkideki saygıyı ve dengeyi etkilediğini belirtti. Erkeklerin ekonomik durumlarına uygun şekilde kadınları bir yere davet etmeleri gerektiğini ifade eden Demirel, şu sözleri kullandı:
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''Bir kadın hesabını ödediği bir erkeğe saygı duymaz. Erkek, kendi ekonomik durumuna göre hareket ederek kadını uygun bir şekilde davet etmelidir. Eğer bir erkek, ekonomik durumu elvermediği halde bir kadını davet ediyorsa, o kadın zaten ona uygun bir partner değildir.''
Demirel’e göre kadınların hesap ödeme konusunda ısrarcı olması da ilişkinin dengesini bozabilir. Bu durumun ya romantik bir bağ kurma niyetinin olmadığını ya da kadının ilişki içinde aşırı verici bir konumda olduğunu gösterebileceğini söyledi.
Demirel’in bu sözleri kadın ve erkek rollerine dair geleneksel ve modern bakış açıları arasında yeni bir tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar görüşleri geleneksel cinsiyet rollerini desteklediği gerekçesiyle eleştirirken, kimileri de ilişkinin ekonomik boyutunun önemine dikkat çekilmesi gerektiğini savundu.
Önce Demirel'in açıklamalarına bakalım ardından gelen yorumlara. Bakalım siz ne düşüneceksiniz...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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