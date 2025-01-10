Polis Memuru Katıldığı Programda Anlattı: “Kadınlar Kadar Erkekler de Şiddet Görüyor”

YouTube’da sürdürdükleri “Hikayeden Adamlar” programlarıyla hayatımıza giren Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin Kurtulmuş, şimdilerde “Hikayeden Mahalle” adlı programlarıyla konuklarla buluşuyor. Son zamanlarda kesitlerle sizler de sosyal medyada karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdiyse programda konuşan bir polis memurunun açıklamasıyla karşınızdayız. Polis memuru ne yazık ki Türkiye’nin bir gerçeği olan şiddete dair bir konuya değinmişti.

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