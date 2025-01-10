Polis Memuru Katıldığı Programda Anlattı: “Kadınlar Kadar Erkekler de Şiddet Görüyor”

YouTube’da sürdürdükleri “Hikayeden Adamlar” programlarıyla hayatımıza giren Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin Kurtulmuş, şimdilerde “Hikayeden Mahalle” adlı programlarıyla konuklarla buluşuyor. Son zamanlarda kesitlerle sizler de sosyal medyada karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdiyse programda konuşan bir polis memurunun açıklamasıyla karşınızdayız. Polis memuru ne yazık ki Türkiye’nin bir gerçeği olan şiddete dair bir konuya değinmişti.
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Kadına şiddet artık kökten çözülmesi gereken bir durumken polis memuru erkeğe şiddetin de oldukça yaygın olduğunu dile getirmişti.
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Videoda dikkat çeken ise maalesef ki dinleyicilerden birinin “Ne yapmış adam?” diye sormasıydı. Sunucu soru üzerine, kadın için bu soruyu sormak ne kadar yanlışsa bir erkek için de sormanın ne kadar yanlış olduğunu belirtti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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