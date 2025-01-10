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Tayland’ı Gezen Antepli Vatandaş Motor Kazasına Müdahale Ederken Komik Anlar Yaşattı

Tayland’ı Gezen Antepli Vatandaş Motor Kazasına Müdahale Ederken Komik Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 12:34

İçerik Devam Ediyor

Musa Toprakçı adlı içerik üreticisi Tayland seyahatinden bir paylaşımıyla sosyal medyada gündeme geldi. Motosiklet kazasına denk gelen Toprakçı’nın müdahalesi ve yorumları kayda yansıdı. Gündem olmasının sebebi ise komik tepkileriydi. Gelin detaylara geçelim. 👇

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İçerik üreticisi motor kazasında Taylandlıların yerde yatan kadına yaptıklarıyla ufak çaplı bir sinir yaşamıştı.

İçerik üreticisi motor kazasında Taylandlıların yerde yatan kadına yaptıklarıyla ufak çaplı bir sinir yaşamıştı.

İlk yardımın önemini vurgulamak istese de öfkeli haliyle kurduğu cümleler güldürdü.

İlk yardımın önemini vurgulamak istese de öfkeli haliyle kurduğu cümleler güldürdü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Sem sab

Adamın derdi yardım etmek değil ki, takipçi kasmak. Neresi komik bunun?

SsS

kaza paylaşıcam diye video açan mendebur demiyosunuz da gülcez bi de öyle mi?