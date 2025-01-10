Tayland’ı Gezen Antepli Vatandaş Motor Kazasına Müdahale Ederken Komik Anlar Yaşattı

Musa Toprakçı adlı içerik üreticisi Tayland seyahatinden bir paylaşımıyla sosyal medyada gündeme geldi. Motosiklet kazasına denk gelen Toprakçı’nın müdahalesi ve yorumları kayda yansıdı. Gündem olmasının sebebi ise komik tepkileriydi. Gelin detaylara geçelim. 👇
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İçerik üreticisi motor kazasında Taylandlıların yerde yatan kadına yaptıklarıyla ufak çaplı bir sinir yaşamıştı.
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İlk yardımın önemini vurgulamak istese de öfkeli haliyle kurduğu cümleler güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Adamın derdi yardım etmek değil ki, takipçi kasmak. Neresi komik bunun?
kaza paylaşıcam diye video açan mendebur demiyosunuz da gülcez bi de öyle mi?