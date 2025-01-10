“Tekrar 20 Yaşında Olsaydım”: Bakımevinde Yaşayanlara İçinde Ukde Kalanlar Soruldu

Son zamanların en anlamlı akımlarından biri sosyal medyada popüler durumda. Bakımevinde, huzurevinde kalanlara yeniden gençlik yıllarına dönseler ne yapacakları soruluyor. Akıma bir video da Yeşilköy Bakımevi’nden geldi. İnsanlara tekrar 20 yaşında olsalardı ne yapacakları soruldu. Gelin yanıtlara birlikte bakalım…