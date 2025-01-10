“Tekrar 20 Yaşında Olsaydım”: Bakımevinde Yaşayanlara İçinde Ukde Kalanlar Soruldu

Son zamanların en anlamlı akımlarından biri sosyal medyada popüler durumda. Bakımevinde, huzurevinde kalanlara yeniden gençlik yıllarına dönseler ne yapacakları soruluyor. Akıma bir video da Yeşilköy Bakımevi’nden geldi. İnsanlara tekrar 20 yaşında olsalardı ne yapacakları soruldu. Gelin yanıtlara birlikte bakalım…
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Kimi kendi işini kurmak isteyeceğini, kimi üniversite okumak isteyeceğini, kimi aşık olmak isteyeceğini söylemişti.
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Bazen hayatı bir kez yaşadığımızı unuturken bu akım bize her günümüzün kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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