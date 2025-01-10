Yok Artık Dedirtti: Su Şişesinin Kağıdına Kopya Hazırlayan Öğrenci Sosyal Medyada Viral Oldu

Söz konusu kopya hazırlamak olunca kimileri yaratıcılık sınırlarını zorluyor. Bir öğrenci de TikTok hesabından hazırladığı kopyayı paylaşınca viral oldu. İzleyenlerden mantıklı bulanlar da oldu, eleştirenler de. Tabii paylaşımın viral olmasıyla birlikte öğretmenler de bu kopya yöntemini öğrenmiş oldu. Gelin detaylara geçelim.