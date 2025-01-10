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Yok Artık Dedirtti: Su Şişesinin Kağıdına Kopya Hazırlayan Öğrenci Sosyal Medyada Viral Oldu

Yok Artık Dedirtti: Su Şişesinin Kağıdına Kopya Hazırlayan Öğrenci Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 08:59

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Söz konusu kopya hazırlamak olunca kimileri yaratıcılık sınırlarını zorluyor. Bir öğrenci de TikTok hesabından hazırladığı kopyayı paylaşınca viral oldu. İzleyenlerden mantıklı bulanlar da oldu, eleştirenler de. Tabii paylaşımın viral olmasıyla birlikte öğretmenler de bu kopya yöntemini öğrenmiş oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Su şişesinin kağıdını baştan hazırlayan öğrenci saatlerce kopyaları bilgisayardaki bir uygulamadan kağıda yazdı.

Su şişesinin kağıdını baştan hazırlayan öğrenci saatlerce kopyaları bilgisayardaki bir uygulamadan kağıda yazdı.

Tek tek uğraştıktan sonra bastırarak su şişesine yapıştırdığını dile getirdi.

Tek tek uğraştıktan sonra bastırarak su şişesine yapıştırdığını dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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