Titiz Eve Misafirliğe Giden Kadın Yapılanlar Karşısında Kendini Mikrop Gibi Hissettiğini Anlattı

@begbobi adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, titiz bir arkadaşının evinde yaşadıklarını anlattı. Kimileri için bu davranışlar abartıydı, kimileri ise normal olduğunu söylemişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Genç kadın duşa girmiş ve kullandığı havlu anında yeniden yıkanmıştı.
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Giydiği terlik ise bir daha giyilmemek üzere kaldırılmış, sigara içeceği için de dışarı üflemesi söylenmiş, koku üstüne sinmesin diye de ekstra giydirilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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