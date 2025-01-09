Titiz Eve Misafirliğe Giden Kadın Yapılanlar Karşısında Kendini Mikrop Gibi Hissettiğini Anlattı

@begbobi adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, titiz bir arkadaşının evinde yaşadıklarını anlattı. Kimileri için bu davranışlar abartıydı, kimileri ise normal olduğunu söylemişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?