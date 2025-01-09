Yurt Dışından Alet Çantası Aldığını Sanan Adam Kargo Gelince Hüsrana Uğradı

Son zamanlarda yurt dışından internet alışverişi revaçta. Sık sık alışverişlerini paylaşıp memnun kaldıklarını dile getirenleri görüyoruz. Ama bir yandan da yanlış ürün alarak hayal kırıklığı yaşayanları da görüyoruz. Kimi yanıltıcı görsellerin, kimiyse açıklamayı eksik okumanın gazabına uğruyor. Bir adam da alet çantası aldığını düşünmüştü ancak alet çantası gelmedi. Gelin detaylara geçelim.