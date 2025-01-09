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Yurt Dışından Alet Çantası Aldığını Sanan Adam Kargo Gelince Hüsrana Uğradı

Yurt Dışından Alet Çantası Aldığını Sanan Adam Kargo Gelince Hüsrana Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.01.2025 - 14:02

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Son zamanlarda yurt dışından internet alışverişi revaçta. Sık sık alışverişlerini paylaşıp memnun kaldıklarını dile getirenleri görüyoruz. Ama bir yandan da yanlış ürün alarak hayal kırıklığı yaşayanları da görüyoruz. Kimi yanıltıcı görsellerin, kimiyse açıklamayı eksik okumanın gazabına uğruyor. Bir adam da alet çantası aldığını düşünmüştü ancak alet çantası gelmedi. Gelin detaylara geçelim.

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Alet çantasının gelmesini dört gözle bekleyen adamın kargosundan alet çantası baskılı termos çıktı.

Alet çantasının gelmesini dört gözle bekleyen adamın kargosundan alet çantası baskılı termos çıktı.

Peki siz benzer bir deneyim yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım!

Peki siz benzer bir deneyim yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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