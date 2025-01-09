“Türkiye’de Sıradan Bir Kızın Günü”: Genç Kız Durakta Beklerken Bir Adamın Laf Attığı Anlar Kayda Yansıdı

TikTok kullanıcısı bir genç kız, durakta otobüs beklerken selfie çekmek için video kaydını başlatmıştı. Çekim esnasında bir adamın genç kıza laf attığı ve sohbet etmeye çalıştığı anlar yansıdı. Genç kız o anları “Türkiye’de bir kızın sıradan bir günü” notuyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylada geçelim.