“Türkiye’de Sıradan Bir Kızın Günü”: Genç Kız Durakta Beklerken Bir Adamın Laf Attığı Anlar Kayda Yansıdı

TikTok kullanıcısı bir genç kız, durakta otobüs beklerken selfie çekmek için video kaydını başlatmıştı. Çekim esnasında bir adamın genç kıza laf attığı ve sohbet etmeye çalıştığı anlar yansıdı. Genç kız o anları “Türkiye’de bir kızın sıradan bir günü” notuyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylada geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kızın arkasından gelen adam, nasılsın diye sohbete giderek nereye gideceğini sormuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ben de orada oturuyorum birlikte gidelim” tarzında bir cümle daha kuran adam genç kızın reddetmesiyle yoluna devam etmişti.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın