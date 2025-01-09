onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
“Türkiye’de Sıradan Bir Kızın Günü”: Genç Kız Durakta Beklerken Bir Adamın Laf Attığı Anlar Kayda Yansıdı

“Türkiye’de Sıradan Bir Kızın Günü”: Genç Kız Durakta Beklerken Bir Adamın Laf Attığı Anlar Kayda Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.01.2025 - 13:20

İçerik Devam Ediyor

TikTok kullanıcısı bir genç kız, durakta otobüs beklerken selfie çekmek için video kaydını başlatmıştı. Çekim esnasında bir adamın genç kıza laf attığı ve sohbet etmeye çalıştığı anlar yansıdı. Genç kız o anları “Türkiye’de bir kızın sıradan bir günü” notuyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylada geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kızın arkasından gelen adam, nasılsın diye sohbete giderek nereye gideceğini sormuştu.

Genç kızın arkasından gelen adam, nasılsın diye sohbete giderek nereye gideceğini sormuştu.

“Ben de orada oturuyorum birlikte gidelim” tarzında bir cümle daha kuran adam genç kızın reddetmesiyle yoluna devam etmişti.

“Ben de orada oturuyorum birlikte gidelim” tarzında bir cümle daha kuran adam genç kızın reddetmesiyle yoluna devam etmişti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın