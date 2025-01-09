Kadınlarda Artık Çekici Gelmeyen Üç Özellik Açıklandı: Prof. Dr. Behçet Yalın Sıraladı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sık sık keşfetlerde yerini alıyor. Şimdiyse kadınlarda artık beğenilmeyen üç özelliği sıraladı. Sıralama bilimsel verilere dayanıyordu. Kendisi de araştırmayı bizlere aktardı. Devir artık biliyorsunuz ki estetik operasyonların en popüler olduğu devir. Dudak dolguları, çene dolguları, botokslar, protez tırnaklar, çekik gözler ve düz kaş şekilleri oldukça popüler. Tabii seveni de var, sevmeyeni de.