Kadınlarda Artık Çekici Gelmeyen Üç Özellik Açıklandı: Prof. Dr. Behçet Yalın Sıraladı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sık sık keşfetlerde yerini alıyor. Şimdiyse kadınlarda artık beğenilmeyen üç özelliği sıraladı. Sıralama bilimsel verilere dayanıyordu. Kendisi de araştırmayı bizlere aktardı. Devir artık biliyorsunuz ki estetik operasyonların en popüler olduğu devir. Dudak dolguları, çene dolguları, botokslar, protez tırnaklar, çekik gözler ve düz kaş şekilleri oldukça popüler. Tabii seveni de var, sevmeyeni de.
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Prof. Dr. Özkara da sözlerine “Sizler de herkesin birbirine benzemesinden sıkılmadınız mı?” diyerek başladı ve bu konuda yapılan araştırmayı aktardı.
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Artık kadınlarda protez tırnağın, burun hızmasının ve dolgu dudakların çirkin bulunduğunu ifade etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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