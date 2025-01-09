Hoş Geldin Yeni Fobi: Camdan Evin İçine Düşen Havai Fişek Bir Kadının Elbisesini Yaktı

Yeni yıl adetlerinden biri de biliyorsunuz ki tam saat 12’de havai fişekler patlatmak. Ancak kontrollü kontrolsüz herkes bunu yapmak isteyince işler her zaman da yolunda gitmeyebiliyor. Bir kadının yılbaşı gecesi başına gelenler ömür boyu havai fişek fobisi olmasına sebep oldu. Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. Gelin detaylara geçelim.