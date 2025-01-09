Hoş Geldin Yeni Fobi: Camdan Evin İçine Düşen Havai Fişek Bir Kadının Elbisesini Yaktı

Yeni yıl adetlerinden biri de biliyorsunuz ki tam saat 12’de havai fişekler patlatmak. Ancak kontrollü kontrolsüz herkes bunu yapmak isteyince işler her zaman da yolunda gitmeyebiliyor. Bir kadının yılbaşı gecesi başına gelenler ömür boyu havai fişek fobisi olmasına sebep oldu. Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. Gelin detaylara geçelim.
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Erkek arkadaşıyla camdan bakarak havai fişekleri izliyorlardı ancak havai fişek evlerine düştü.
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Kadının elbisesi yandı. Kazayı ucuz atlatmış olsa da başına gelen olay gecelerini zehir etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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