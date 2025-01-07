Sahibini Arayan Köpeğin Onu Görünce Yaşadığı Sevinç İçimizi Isıttı

@hhamzaarcnn adlı TikTok kullanıcısı patili bir dostumuzla yaptığı paylaşımla kısa sürede ilgi gördü. Tatlı köpeği oldukları yerden uzaklaştırmışlardı ve o sırada da sahibi arabaya binerek saklanmıştı. Tatlı köpek oraya geri dönünce sahibini göremedi ve her yerde aramaya başladı. O anları ise kayda aldılar. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!