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Sahibini Arayan Köpeğin Onu Görünce Yaşadığı Sevinç İçimizi Isıttı

Sahibini Arayan Köpeğin Onu Görünce Yaşadığı Sevinç İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.01.2025 - 00:48

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@hhamzaarcnn adlı TikTok kullanıcısı patili bir dostumuzla yaptığı paylaşımla kısa sürede ilgi gördü. Tatlı köpeği oldukları yerden uzaklaştırmışlardı ve o sırada da sahibi arabaya binerek saklanmıştı. Tatlı köpek oraya geri dönünce sahibini göremedi ve her yerde aramaya başladı. O anları ise kayda aldılar. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!

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Tatlı köpek alana dönünce her yeri aramaya ve koklamaya başladı. Arabadaki sahibini bulduğunu düşünse de emin olamamıştı.

Tatlı köpek alana dönünce her yeri aramaya ve koklamaya başladı. Arabadaki sahibini bulduğunu düşünse de emin olamamıştı.

Köpeğin sahibini gördüğü anda yaşadığı mutluluk ve sahibine olan saf sevgisi kalbimizi ısıttı.

Köpeğin sahibini gördüğü anda yaşadığı mutluluk ve sahibine olan saf sevgisi kalbimizi ısıttı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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