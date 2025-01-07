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Paronayak Olacaksınız: Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Gaitanın Her Yere Nasıl Yayıldığını Gösterdi

Paronayak Olacaksınız: Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Gaitanın Her Yere Nasıl Yayıldığını Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 22:25

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Instagram hesabından ürettiği içeriklerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, gaita testi yaptı. Aynı ortamda olduğunuz biri elini yıkamadığı takdirde yayılım hızı korkunç derecedeydi. Özkara da bunu UV ışığında parlayan bir toz dökerek denedi. Gelin detaylara geçelim.

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UV ışığında parlayan tozu bir kişinin eline sürdü ve o kişinin evde dokunduğu yerlere UV ile baktı.

UV ışığında parlayan tozu bir kişinin eline sürdü ve o kişinin evde dokunduğu yerlere UV ile baktı.

20 dakika içerisinde her yere yayıldığını gösterdi. Türkiye’de el yıkama oranının %96 olduğunu ve dünyadaki en yüksek ortalamalardan olduğunu da dile getirdi.

20 dakika içerisinde her yere yayıldığını gösterdi. Türkiye’de el yıkama oranının %96 olduğunu ve dünyadaki en yüksek ortalamalardan olduğunu da dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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