Dubai’nin Güvenilirliğini 30 Bin Dolarlık Çantayı Sokakta Bırakarak Test Etti: Kimse Yüzüne Bile Bakmadı

Bir içerik üreticisi Dubai’nin güvenilirliğini test etti. 30 bin TL değerinde ünlü bir markaya ait olan çantayı bir sokağa bıraktı ve neler olacağını bekledi. Çanta kimsenin gözüne bile takılmamıştı. Saatler sonra yeniden konuma gelen kadın çantayı bıraktığı gibi buldu. Gelin detaylara geçelim.