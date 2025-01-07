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Dubai’nin Güvenilirliğini 30 Bin Dolarlık Çantayı Sokakta Bırakarak Test Etti: Kimse Yüzüne Bile Bakmadı

Dubai’nin Güvenilirliğini 30 Bin Dolarlık Çantayı Sokakta Bırakarak Test Etti: Kimse Yüzüne Bile Bakmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 20:53

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Bir içerik üreticisi Dubai’nin güvenilirliğini test etti. 30 bin TL değerinde ünlü bir markaya ait olan çantayı bir sokağa bıraktı ve neler olacağını bekledi. Çanta kimsenin gözüne bile takılmamıştı. Saatler sonra yeniden konuma gelen kadın çantayı bıraktığı gibi buldu. Gelin detaylara geçelim.

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Çantayı bariyere bırakan kadın o anları anbean kamerayla kayda aldı.

Çantayı bariyere bırakan kadın o anları anbean kamerayla kayda aldı.

Kimse ne çantanın yanına gelmiş, ne de almaya yeltenmişti.

Kimse ne çantanın yanına gelmiş, ne de almaya yeltenmişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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