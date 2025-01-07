Plastik Meyve-Sebze Tartışması Büyüyor: Bir Kadın Marketten Aldığı Avokadodan Dert Yandı

Geçtiğimiz yıl ABD’de birçok kişi marketlerden, manavlardan aldıkları meyve ve sebzelerde bir tuhaflık olduğunu dile getirmişti. Aldıkları yiyecekler plastik gibi eğilip bükülebiliyordu. Asıl mevzu ise uzun süre geçmesine rağmen bozulma görülmemesiydi. Dünya genelinde tartışma yaratan konu Türkiye’de de gündeme geldi. Birkaç kişinin sosyal medya hesabından bu konuya dair paylaşımlar yaptığını görmüştük. Şimdiyse bir yenisi daha geldi.
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@cigbemm adlı TikTok kullanıcısı aldığı avokadonun 1 ay bozulmadan beklediğini ve yumuşamadığını anlattı.
Kimi izleyiciler türünden dolayı olduğunu söylese de kimileri aynı olayı yaşadığını ve plastik olduğunu iddia etti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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