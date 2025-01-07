Plastik Meyve-Sebze Tartışması Büyüyor: Bir Kadın Marketten Aldığı Avokadodan Dert Yandı

Geçtiğimiz yıl ABD’de birçok kişi marketlerden, manavlardan aldıkları meyve ve sebzelerde bir tuhaflık olduğunu dile getirmişti. Aldıkları yiyecekler plastik gibi eğilip bükülebiliyordu. Asıl mevzu ise uzun süre geçmesine rağmen bozulma görülmemesiydi. Dünya genelinde tartışma yaratan konu Türkiye’de de gündeme geldi. Birkaç kişinin sosyal medya hesabından bu konuya dair paylaşımlar yaptığını görmüştük. Şimdiyse bir yenisi daha geldi.