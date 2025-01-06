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Beslenmesine Çekidüzen Vererek 23 Kilo Veren Kadın Yaşadığı Değişim Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Beslenmesine Çekidüzen Vererek 23 Kilo Veren Kadın Yaşadığı Değişim Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 14:57

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@aysefalanfilannn adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi yaşadığı değişimi paylaştı. 88 kilo olan genç kadın beslenmesine çekidüzen vererek 23 kilo verdiğini dile getirdi. Eskiden giydiği bedendeki elbiseyi yeniden giyen kadın kendini görünce gözyaşlarını tutamadı. O anlara ise “yaşadığım hissiyatı size anlatamam” notuyla paylaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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3 ayda 23 kilo veren genç kadın, güne sirkeli su içerek başladığını söyledi ve TikTok hesabından günlük rutinlerini paylaştı.

3 ayda 23 kilo veren genç kadın, güne sirkeli su içerek başladığını söyledi ve TikTok hesabından günlük rutinlerini paylaştı.

Bu süreçte spor yapmadığını ve bununla övünmediğini de dile getirdi. Genç kadın beslenme rutinini korumaya devam ettiğini de ekledi.

Bu süreçte spor yapmadığını ve bununla övünmediğini de dile getirdi. Genç kadın beslenme rutinini korumaya devam ettiğini de ekledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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