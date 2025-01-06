Burada Kaza Yapmayan Yok: Ana Yola Çıkarken Yüzlerce Kaza Olan Kavşak “Neden” Diye Sorgulattı

Yurt dışından paylaşılan görüntüler ülkemizde de çokça etkileşim aldı. Kazalara ev sahipliği yapan bir yolda o anlar anbean güvenlik kameralarına yansımıştı. İlginç olan ise kazaların aynı şekilde yaşanmasaydı. Belki de yüzlerce şoför aynı hataya düşmüştü. Gelin detaylara geçelim.
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Ana yola çıkmak isteyen şoförler kavşakta beklerken arkalarından gelen araçlar dikkatsizlikleri sebebiyle önlerindeki araca çarpıyordu.
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Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
İşte o ilginç anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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