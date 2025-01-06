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Barfiks Demirine Asılıp Akrobatlık Yapmak İsteyen Kadın Yere Düşerek Omurgasını Kırdı

Barfiks Demirine Asılıp Akrobatlık Yapmak İsteyen Kadın Yere Düşerek Omurgasını Kırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 12:29

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@suudeokcan adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, paylaştığı videoyla kısa sürede keşfette yerini aldı. Talihsiz bir kaza yaşayan genç kadının omurgası kırılmıştı. Kırılma anını izlerken bizler de acısına ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.

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Evde duvardan duvara sabitledikleri barfiks demirine güvenen genç kadın fazla asılınca yere kapaklandı.

Evde duvardan duvara sabitledikleri barfiks demirine güvenen genç kadın fazla asılınca yere kapaklandı.

Ve o feci düşüşünün ardından omurgasında iki kırık meydana geldi.

Ve o feci düşüşünün ardından omurgasında iki kırık meydana geldi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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