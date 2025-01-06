Tüyler Diken Diken Oldu: Yapay Zeka Sayesinde Atatürk’ün Zeybek Oynadığı Anlar Oluşturuldu

Yapay zeka birkaç yıl içerisinde öylesine gelişmiş bir hale geldi ki, kimi zaman bazı görüntülerin gerçek olup olmadığını dahi anlamadığımız oluyor. Günden güne de gelişmeye devam ederken bakalım geleceği son noktada nasıl bir kaliteye ulaşmış olacak? Şimdiyse Yunus Emre Yılmaz adlı içerik üreticisinin yapay zeka yardımıyla oluşturduğu harika bir videoyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de bayılacağına eminiz.