Tüyler Diken Diken Oldu: Yapay Zeka Sayesinde Atatürk’ün Zeybek Oynadığı Anlar Oluşturuldu

Yapay zeka birkaç yıl içerisinde öylesine gelişmiş bir hale geldi ki, kimi zaman bazı görüntülerin gerçek olup olmadığını dahi anlamadığımız oluyor. Günden güne de gelişmeye devam ederken bakalım geleceği son noktada nasıl bir kaliteye ulaşmış olacak? Şimdiyse Yunus Emre Yılmaz adlı içerik üreticisinin yapay zeka yardımıyla oluşturduğu harika bir videoyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de bayılacağına eminiz.
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İçerik üreticisi Atatürk’ün zeybek oynadığı anlardan bir video oluşturmuştu.
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Görüntüler çok kısa sürse de nabzımızı yükseltip tebessüm etmemizi sağladı!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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