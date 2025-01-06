80 Metre Yükseklikteki Salıncak Nefesimizi Kesti: “İzlerken Tansiyonum Düştü”

Adrenalinseverler buraya! @reyhankonak adlı Instagram hesabından içerikler üreten Reyhan adlı kadın, Edinburgh’da yer alan bir sekolini paylaştı. Yerden 80 metre yükselen yani bir binanın 26.-27. katına kadar yükselen sekolin bir yandan büyüleyici bir yandan da korkutucuydu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım size neler hissettirecek?