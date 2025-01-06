80 Metre Yükseklikteki Salıncak Nefesimizi Kesti: “İzlerken Tansiyonum Düştü”

Adrenalinseverler buraya! @reyhankonak adlı Instagram hesabından içerikler üreten Reyhan adlı kadın, Edinburgh’da yer alan bir sekolini paylaştı. Yerden 80 metre yükselen yani bir binanın 26.-27. katına kadar yükselen sekolin bir yandan büyüleyici bir yandan da korkutucuydu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım size neler hissettirecek?
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İçerik üreticisi sekoline bindiğinde yüksekliğin bir binanın 26.-27. katına denk geldiğini bilmediğini, bilseydi daha da korkacağını dile getirmişti.
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Aslında tüm şehir ayaklarınızın altındaydı. Bir yandan keyif verici görünüyordu, bir yandan da içimizi ürpertti.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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