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Ucuz Atlattılar: Yeni Yıla Girerken Havai Fişek Yanlarına Düştü

Ucuz Atlattılar: Yeni Yıla Girerken Havai Fişek Yanlarına Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 17:55

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@isilay_28 adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, arkadaşıyla 2025’e girerken video kaydını başlatmıştı ancak başlarına gelen olayla geceleri neredeyse kabusa dönüşecekti. 00.00’a girilmesiyle birlikte havai fişekler patlatıldı. Havai fişeklerden biri yanlarına düştü. Gelin detaylara bakalım.

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Düşen havai fişeğin bir parçası genç kadının saçına geldi.

Düşen havai fişeğin bir parçası genç kadının saçına geldi.

Birden ne olduğunu anlayamayan ikili korku dolu anlar yaşadı.

Birden ne olduğunu anlayamayan ikili korku dolu anlar yaşadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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