Ucuz Atlattılar: Yeni Yıla Girerken Havai Fişek Yanlarına Düştü

@isilay_28 adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, arkadaşıyla 2025’e girerken video kaydını başlatmıştı ancak başlarına gelen olayla geceleri neredeyse kabusa dönüşecekti. 00.00’a girilmesiyle birlikte havai fişekler patlatıldı. Havai fişeklerden biri yanlarına düştü. Gelin detaylara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düşen havai fişeğin bir parçası genç kadının saçına geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birden ne olduğunu anlayamayan ikili korku dolu anlar yaşadı.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın