Mahalle Kuaförüne Giderek İstediği Makyajı Gösteren Kadın Sonuç ile Hüsrana Uğradı

Son zamanlarda sosyal medyada mahalle kuaförüne giderek istedikleri makyajların fotoğrafını gösterip performanslarını test edenleri sıkça görüyoruz. Bir kadın da mahalle kuaförüne giderek mavi bir makyaj istemişti. Ancak sonucun görselle uzaktan yakından alakası yoktu. Gelin detaylara geçelim.
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Kadının kuaförden istediği makyaj buydu. Aslında basit gözükse de zorlu yanları da vardı.
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Makyaj bittikten sonra ise sonuç bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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