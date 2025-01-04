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Mahalle Kuaförüne Giderek İstediği Makyajı Gösteren Kadın Sonuç ile Hüsrana Uğradı

Mahalle Kuaförüne Giderek İstediği Makyajı Gösteren Kadın Sonuç ile Hüsrana Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 16:56

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Son zamanlarda sosyal medyada mahalle kuaförüne giderek istedikleri makyajların fotoğrafını gösterip performanslarını test edenleri sıkça görüyoruz. Bir kadın da mahalle kuaförüne giderek mavi bir makyaj istemişti. Ancak sonucun görselle uzaktan yakından alakası yoktu. Gelin detaylara geçelim.

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Kadının kuaförden istediği makyaj buydu. Aslında basit gözükse de zorlu yanları da vardı.

Kadının kuaförden istediği makyaj buydu. Aslında basit gözükse de zorlu yanları da vardı.

Makyaj bittikten sonra ise sonuç bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Makyaj bittikten sonra ise sonuç bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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