Bağ Kurarak İki Kişinin Aynı Şeyleri Hissetmesini Sağlayan İçerik Üreticisi Gerçekliği Sorgulattı

@demircanaydemir_ adlı Instagram hesabından içerikler üreten ve kendini sihirbaz olarak tanıtan kişi, son paylaşımıyla izleyenlerini şaşırttı. Bir kesim gerçek olabileceğine inanırken bir kesim ise kendisine yapılmadan asla inanmayacağını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?