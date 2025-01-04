Bağ Kurarak İki Kişinin Aynı Şeyleri Hissetmesini Sağlayan İçerik Üreticisi Gerçekliği Sorgulattı

@demircanaydemir_ adlı Instagram hesabından içerikler üreten ve kendini sihirbaz olarak tanıtan kişi, son paylaşımıyla izleyenlerini şaşırttı. Bir kesim gerçek olabileceğine inanırken bir kesim ise kendisine yapılmadan asla inanmayacağını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?
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İki kişi arasında bağ kurduğunu iddia eden içerik üreticisi birine dokunduğunda diğerinde de hissetmesini sağlıyordu.
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Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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