Köpeğini Taksiye Bindirerek Beylikdüzü’ne Gönderdi: Şoför Olay Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

@melihtekmen1 adlı Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan taksi şoförü Melih Tekmen geçtiğimiz günlerde başına gelen ilginç bir olayı paylaştı. Bir köpek sahibi Anadolu Yakası’ndan Beylikdüzü’ne gidip yeniden dönmemek için köpeğini taksi şoförüne emanet etmişti. Şartı ise köpeğin ön koltukta oturmasıydı. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan şoför şaşkınlıkla o anları kaydetti.
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Taksimetre Beylikdüzü’ne varana kadar epey artmış olacaktı, ek olarak köpeğin sahibi aracın yıkama parasını da vermişti.
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Şoför ise “Millet metrobüsle gidiyor, zenginin köpeği taksiyle” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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