Köpeğini Taksiye Bindirerek Beylikdüzü’ne Gönderdi: Şoför Olay Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

@melihtekmen1 adlı Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan taksi şoförü Melih Tekmen geçtiğimiz günlerde başına gelen ilginç bir olayı paylaştı. Bir köpek sahibi Anadolu Yakası’ndan Beylikdüzü’ne gidip yeniden dönmemek için köpeğini taksi şoförüne emanet etmişti. Şartı ise köpeğin ön koltukta oturmasıydı. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan şoför şaşkınlıkla o anları kaydetti.