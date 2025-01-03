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Kahkahaları Topladılar: Hem Yatakta Hem Denizde Söylenebilecek Bir Cümle Kur!

Kahkahaları Topladılar: Hem Yatakta Hem Denizde Söylenebilecek Bir Cümle Kur!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 15:52

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@sertachyay adlı Instagram hesabından başlattığı seriyle kahkahaları toplayan içerik üreticisi, arkadaş grubuyla birlikte serinin yeni videosunu paylaştı. Hem yatakta hem de denizde söylenebilecek cümleleri derlediler. Gelin detaylara birlikte bakalım. Sizlerin de güleceğine eminiz!

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Ekip soru karşısında bir saniye bile düşünmeden cevapları yapıştırmıştı.

Ekip soru karşısında bir saniye bile düşünmeden cevapları yapıştırmıştı.

Hepsinin yanıtı da birbirinden yaratıcı ve komikti.

Hepsinin yanıtı da birbirinden yaratıcı ve komikti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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