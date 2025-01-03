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Böyle Ortam Herkese Lazım: Yılbaşında Birbirlerine Travmalarına Dair Hediyeler Alan Arkadaş Grubu

Böyle Ortam Herkese Lazım: Yılbaşında Birbirlerine Travmalarına Dair Hediyeler Alan Arkadaş Grubu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 13:25

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Yeni yılın üçüncü gününe geldik ancak hala yılbaşı gecesine dair paylaşımlar viral durumda. Kimileri 12 üzüm ritüelleriyle gündeme geldi, kimileriyse parodi videolarıyla. Şimdiyse bir arkadaş grubunun hediyeleştiği anlarla karşınızdayız. @siynemgultekiin adlı Instagram hesabından paylaşılan video TikTok’ta da fazlasıyla etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim.

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Arkadaş grubunun hediye konsepti “travmalar”dı. Herkes birbirine travmalarına dair komik hediyeler almıştı.

Arkadaş grubunun hediye konsepti “travmalar”dı. Herkes birbirine travmalarına dair komik hediyeler almıştı.

Tuvalette çok kalana fırça, ayağı kokana sprey, temizlik hastasına deterjan gibi sürprizler vardı.

Tuvalette çok kalana fırça, ayağı kokana sprey, temizlik hastasına deterjan gibi sürprizler vardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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