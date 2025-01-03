En İyi Firma PTT Oldu: Akademisyen Behçet Yalın Özkara En İyi Kargo Firmasını Bulmak İçin Test Etti

Pandemiyle birlikte kargo firmalarıyla aramızdaki samimiyet epey arttı biliyorsunuz ki. İnternet alışverişi sevmeyenlerin bile hayatının bir parçası haline geldi. Gözlerimiz yollarda kargo aracının gelmesini beklediğimiz günler oldu. Bir kere alışkanlık edinince de internet alışverişinin yeri hayatımızda git gide arttı. Hal böyle olunca akademisyen Behçet Yalın Özkara da en iyi kargo firmasının hangisi olduğunu araştırdı.