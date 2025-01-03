En İyi Firma PTT Oldu: Akademisyen Behçet Yalın Özkara En İyi Kargo Firmasını Bulmak İçin Test Etti

Pandemiyle birlikte kargo firmalarıyla aramızdaki samimiyet epey arttı biliyorsunuz ki. İnternet alışverişi sevmeyenlerin bile hayatının bir parçası haline geldi. Gözlerimiz yollarda kargo aracının gelmesini beklediğimiz günler oldu. Bir kere alışkanlık edinince de internet alışverişinin yeri hayatımızda git gide arttı. Hal böyle olunca akademisyen Behçet Yalın Özkara da en iyi kargo firmasının hangisi olduğunu araştırdı.
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MNG Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve Yurtiçi Kargo’ya aynı gün aynı saatte giderek İstanbul’a varacak şekilde paketleri teslim etti.
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MNG Kargo adresi bulamazken, PTT Kargo bir sonraki gün paketi teslim etmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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