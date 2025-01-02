İstanbul’daki Kaotik Hayatına Son Vererek Ege’ye Taşınan Kadının Hayatına Siz de İmreneceksiniz

Birçoğumuzun aklının bir köşesinde şehir hayatına son verip huzuru bulacağı yerlere taşınma fikri var. Kimilerimiz daha cesur davrandığı için bu hayali gerçekleştirebiliyor. Onlardan biri de @cansucakirc adlı TikTok kullanıcısı. İstanbul’daki hayatından keyif almadığını kabul eden kadın kurumsal işinden istifa etmekle ilk adımı atmıştı.
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Ardından ise Ege’ye yerleşen kadın, kendi işletmesini açarak hayatına yeni bir başlangıç yaptı.
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Daha çok çalıştığını, daha çok yorulduğunu söylese de doğru yerde hissettiği için daha mutlu olduğunu dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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