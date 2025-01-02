İstanbul’daki Kaotik Hayatına Son Vererek Ege’ye Taşınan Kadının Hayatına Siz de İmreneceksiniz

Birçoğumuzun aklının bir köşesinde şehir hayatına son verip huzuru bulacağı yerlere taşınma fikri var. Kimilerimiz daha cesur davrandığı için bu hayali gerçekleştirebiliyor. Onlardan biri de @cansucakirc adlı TikTok kullanıcısı. İstanbul’daki hayatından keyif almadığını kabul eden kadın kurumsal işinden istifa etmekle ilk adımı atmıştı.