Gözlerinize İnanamayacaksınız: Yüzüne Yaptırdığı Estetikler Sonucu Gençliğine Geri Döndü

@toucheclinic adlı Instagram hesabından yaptıkları estetik işlemleri paylaşan klinik sayesinde inanılmaz değişimlere şahit oluyoruz. Estetik günümüzün vazgeçilmezi oldu, ancak kimi zaman kötü sonuçlar da görebiliyoruz. Bu sebeple tercih edilecek yeri epey araştırmak gerekiyor. Şimdiyse sizlerin de şaşıracağı bir işlemle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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Tüm yüzüne estetik yaptırmaya karar veren kadın, oldukça doğru bir klinik seçimi yapmıştı.
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Sonuç aşağıda gördüğünüz gibiydi. Kendisi adeta gençlik yıllarına gitti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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