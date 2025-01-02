Gözlerinize İnanamayacaksınız: Yüzüne Yaptırdığı Estetikler Sonucu Gençliğine Geri Döndü

@toucheclinic adlı Instagram hesabından yaptıkları estetik işlemleri paylaşan klinik sayesinde inanılmaz değişimlere şahit oluyoruz. Estetik günümüzün vazgeçilmezi oldu, ancak kimi zaman kötü sonuçlar da görebiliyoruz. Bu sebeple tercih edilecek yeri epey araştırmak gerekiyor. Şimdiyse sizlerin de şaşıracağı bir işlemle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.