Her Yıl Aynı Terane: 31 Aralık’ta Kurulan Hayallerin 1 Ocak’ta Suya Düşmesine Güldüren Parodi

@whenselensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Miray Karabulut, yılbaşı gecesi ve yılın ilk gününe dair paylaştığı bir videoyla hepimizin yaşadığı gerçekleri dile getirdi. Bir umuttur yaşamak mı diyelim ne diyelim, her yeni yıla girerken yeni kararlar alıyor, hedefler belirliyor, enerjimizi yükseltiyoruz. Ama hayalperestliğin dozunu artırınca yaşanan hayal kırıklıklarımız da peşi sıra geliyor. İşte video tam da bunlara değiniyordu. Gelin detaylara geçelim.
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31 Aralık’ta kimilerimiz üzümler yiyerek, kimilerimiz dileklerimizi yazarak, kimimiz de aklımızdan geçirerek hayaller kurduk.
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Ancak birçoğumuz 1 Ocak sabahına uyanmasıyla birlikte gerçeklerle yüzleşti. Çok gerçek, çok bizden olan videoyla sizler de tebessüm edeceksiniz.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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