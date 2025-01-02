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Her Yıl Aynı Terane: 31 Aralık’ta Kurulan Hayallerin 1 Ocak’ta Suya Düşmesine Güldüren Parodi

Her Yıl Aynı Terane: 31 Aralık’ta Kurulan Hayallerin 1 Ocak’ta Suya Düşmesine Güldüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2025 - 11:01

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@whenselensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Miray Karabulut, yılbaşı gecesi ve yılın ilk gününe dair paylaştığı bir videoyla hepimizin yaşadığı gerçekleri dile getirdi. Bir umuttur yaşamak mı diyelim ne diyelim, her yeni yıla girerken yeni kararlar alıyor, hedefler belirliyor, enerjimizi yükseltiyoruz. Ama hayalperestliğin dozunu artırınca yaşanan hayal kırıklıklarımız da peşi sıra geliyor. İşte video tam da bunlara değiniyordu. Gelin detaylara geçelim.

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31 Aralık’ta kimilerimiz üzümler yiyerek, kimilerimiz dileklerimizi yazarak, kimimiz de aklımızdan geçirerek hayaller kurduk.

31 Aralık’ta kimilerimiz üzümler yiyerek, kimilerimiz dileklerimizi yazarak, kimimiz de aklımızdan geçirerek hayaller kurduk.

-Tabii dileriz ki hepsi bir bir gerçek olur.-

Ancak birçoğumuz 1 Ocak sabahına uyanmasıyla birlikte gerçeklerle yüzleşti. Çok gerçek, çok bizden olan videoyla sizler de tebessüm edeceksiniz.

Ancak birçoğumuz 1 Ocak sabahına uyanmasıyla birlikte gerçeklerle yüzleşti. Çok gerçek, çok bizden olan videoyla sizler de tebessüm edeceksiniz.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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