Her Yıl Aynı Terane: 31 Aralık’ta Kurulan Hayallerin 1 Ocak’ta Suya Düşmesine Güldüren Parodi

@whenselensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Miray Karabulut, yılbaşı gecesi ve yılın ilk gününe dair paylaştığı bir videoyla hepimizin yaşadığı gerçekleri dile getirdi. Bir umuttur yaşamak mı diyelim ne diyelim, her yeni yıla girerken yeni kararlar alıyor, hedefler belirliyor, enerjimizi yükseltiyoruz. Ama hayalperestliğin dozunu artırınca yaşanan hayal kırıklıklarımız da peşi sıra geliyor. İşte video tam da bunlara değiniyordu. Gelin detaylara geçelim.