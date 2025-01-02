Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetiklerle En Az 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Son yıllarda tüm yüze tek ameliyatla estetik yaptırmak epey popüler hale geldi. Özellikle kadınlar istedikleri ve mutlu olacakları profile sahip olmak için yaşanacak acılı ve sancılı iyileşme sürecini göze alarak bıçak altına yatıyor. Yurt dışından bir değişim videosuyla karşınızdayız. Büyük bir ameliyat geçirmiş olsa da görünüş olarak doğal bir sonuç elde eden kadın beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim.