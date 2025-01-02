Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetiklerle En Az 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Son yıllarda tüm yüze tek ameliyatla estetik yaptırmak epey popüler hale geldi. Özellikle kadınlar istedikleri ve mutlu olacakları profile sahip olmak için yaşanacak acılı ve sancılı iyileşme sürecini göze alarak bıçak altına yatıyor. Yurt dışından bir değişim videosuyla karşınızdayız. Büyük bir ameliyat geçirmiş olsa da görünüş olarak doğal bir sonuç elde eden kadın beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim.
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İşlemler yapılmadan önceki hali aşağıdaki şekildeydi.
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İşlemler yapıldıktan ve 6 aylık bir iyileşme sürecinin ardından ise sonuç bu şekilde oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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