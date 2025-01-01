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Japonya’da Dünyanın En Büyük Havai Fişeği Patlatıldı: O Anlar Göz Kamaştırdı

Japonya’da Dünyanın En Büyük Havai Fişeği Patlatıldı: O Anlar Göz Kamaştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 15:52

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Her yıl Japonya’da düzenlenen Katakai Havai Fişek Festivali'nde birçok izleyici havai fişek gösterileri için buluştu. Nagasaki şehrinde yapılan etkinlik ihtişamlı anlara ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük havai fişeği patlatıldı. Gelin detaylara geçelim.

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Yonshakudama adlı havai fişek gökyüzünde 800 metrelik bir ışık halkasıyla yerini aldı.

Yonshakudama adlı havai fişek gökyüzünde 800 metrelik bir ışık halkasıyla yerini aldı.

Herkes havai fişeğin etkisindeydi ve o anlara izleyenlerin çığlıkları eşlik etti.

Herkes havai fişeğin etkisindeydi ve o anlara izleyenlerin çığlıkları eşlik etti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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