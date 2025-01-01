Japonya’da Dünyanın En Büyük Havai Fişeği Patlatıldı: O Anlar Göz Kamaştırdı

Her yıl Japonya’da düzenlenen Katakai Havai Fişek Festivali'nde birçok izleyici havai fişek gösterileri için buluştu. Nagasaki şehrinde yapılan etkinlik ihtişamlı anlara ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük havai fişeği patlatıldı. Gelin detaylara geçelim.