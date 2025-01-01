Photoshop Uygulamasındaki Efekti Beğenen Kadın Ameliyatlarla Kendini O Hale Dönüştürdü

Sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana photoshop da hayatımızda yer edindi. İlk önce renk oynamaları ile başladık ardından hepimiz photoshop yapmayı öğrendik. Tabii artık manuel uygulamalardan ziyade doğrudan filtre yapan uygulamalar tercih ediliyor. Bir kadın da popüler olan bir uygulamadaki filtreyi gerçeğe dönüştürmek istedi. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: @sahraatesss
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Uygulamadaki “tutku” adlı filtre için bıçak altına yatan kadın sürecin nasıl ilerlediğini kaydetti.
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Zorlu bir iyileşme sürecinden sonra istediği görünüme kavuşmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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