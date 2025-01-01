Photoshop Uygulamasındaki Efekti Beğenen Kadın Ameliyatlarla Kendini O Hale Dönüştürdü

Sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana photoshop da hayatımızda yer edindi. İlk önce renk oynamaları ile başladık ardından hepimiz photoshop yapmayı öğrendik. Tabii artık manuel uygulamalardan ziyade doğrudan filtre yapan uygulamalar tercih ediliyor. Bir kadın da popüler olan bir uygulamadaki filtreyi gerçeğe dönüştürmek istedi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: @sahraatesss