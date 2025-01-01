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Yeni Yıla Afilli Giriş: Üç Arkadaş 2025'e Boğaz Keyfi Yaparak Girdi

Yeni Yıla Afilli Giriş: Üç Arkadaş 2025'e Boğaz Keyfi Yaparak Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 10:10

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2024 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2025 hepimiz için isteklerimizin yerine geldiği mutlu ve sağlıklı bir yıl olsun! Dün gece kimilerimiz ailelerimizle, kimilerimiz eşimizle dostumuzla 2025'i karşıladık. Şimdiyse yeni yıla İstanbul Boğazı'nda giren üç maceraperest arkadaş ile karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Üç arkadaş 2025’i İstanbul Boğazı’na girerek kutladı.

Üç arkadaş 2025’i İstanbul Boğazı’na girerek kutladı.

Geri sayımı yapan arkadaş grubu suyun tadını çıkardı.

Geri sayımı yapan arkadaş grubu suyun tadını çıkardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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