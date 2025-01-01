Yeni Yıla Afilli Giriş: Üç Arkadaş 2025'e Boğaz Keyfi Yaparak Girdi

2024 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2025 hepimiz için isteklerimizin yerine geldiği mutlu ve sağlıklı bir yıl olsun! Dün gece kimilerimiz ailelerimizle, kimilerimiz eşimizle dostumuzla 2025'i karşıladık. Şimdiyse yeni yıla İstanbul Boğazı'nda giren üç maceraperest arkadaş ile karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.