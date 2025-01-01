Tebliğciler Taksim Meydanı’nda Yılbaşı İçin Vatandaşları Darladı: “Bunlar Kafir Adetleri Uymayalım!”

2025 hepimiz için hayallerin gerçekleştiği, güzelliklerle dolu bir yıl olsun! Geçtiğimiz akşam kendilerini tebliğci olarak tanıtan bir grup Taksim Meydanı’nda vatandaşların yanına giderek, kendi yaptırdıkları bir notu dağıttı. Yılbaşına karşı olan grup vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Mikrofonlara konuştu. Gelin detaylara geçelim.
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Yılbaşı kutlamalarının “kafir” işi olduğunu söyleyen grup, “müslümanca” yaşamaya davet etti.
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Hazırladıkları kartta “yılbaşı programlarını seyretmek dinimizce yasaktır” gibi birçok şey yazıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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