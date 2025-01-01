Tebliğciler Taksim Meydanı’nda Yılbaşı İçin Vatandaşları Darladı: “Bunlar Kafir Adetleri Uymayalım!”

2025 hepimiz için hayallerin gerçekleştiği, güzelliklerle dolu bir yıl olsun! Geçtiğimiz akşam kendilerini tebliğci olarak tanıtan bir grup Taksim Meydanı’nda vatandaşların yanına giderek, kendi yaptırdıkları bir notu dağıttı. Yılbaşına karşı olan grup vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Mikrofonlara konuştu. Gelin detaylara geçelim.