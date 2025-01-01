Yılbaşı Gecesi İçin Sahneye Yetişmeye Çalışan Dansöz Çevirmeye Girince Panik Dolu Anlar Yaşadı

Yeni yıl hepimiz için güzelliklerle dolu olsun! Kimilerimiz ev partileriyle, kimilerimizse mekanlarda eğlencenin tadını çıkararak 2025’i karşıladı. Bir mekanda sahne alacak olan bir dansöz de son dakika yetişmeye çalışırken trafik çevirmesine girince eli ayağı birbirine girdi. “Hemen üfleyim abi” diyerek acelesi olduğunu belirten kadın, panik dolu anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece yarısına dakikalar kala mekana yetişmeye çalışan kadın, bir an önce alkolmetreye üfleyip sahneye geç kalmama derdindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panik dolu birkaç dakikanın ardından alkolmetrede sonuç temiz çıkınca yoluna devam etti.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın