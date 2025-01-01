Yılbaşı Gecesi İçin Sahneye Yetişmeye Çalışan Dansöz Çevirmeye Girince Panik Dolu Anlar Yaşadı

Yeni yıl hepimiz için güzelliklerle dolu olsun! Kimilerimiz ev partileriyle, kimilerimizse mekanlarda eğlencenin tadını çıkararak 2025’i karşıladı. Bir mekanda sahne alacak olan bir dansöz de son dakika yetişmeye çalışırken trafik çevirmesine girince eli ayağı birbirine girdi. “Hemen üfleyim abi” diyerek acelesi olduğunu belirten kadın, panik dolu anlar yaşadı.