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İstanbul Kadıköy’de Bir Trabzonspor Taraftarı Boğa Heykeline Çıkarak Bayrak Açtı

İstanbul Kadıköy’de Bir Trabzonspor Taraftarı Boğa Heykeline Çıkarak Bayrak Açtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 14:47

Bir Trabzonspor taraftarı, İstanbul Kadıköy’de yaptığı hareketiyle gündem oldu. Fenerbahçelilerin Kadıköy’ünde önce popüler boğa heykelinin üstüne çıktı. Ardından ise Trabzonspor bayrağı açtı. Oldukça öfkeli görünen vatandaşın o anları kayda alındı. Gelin detaylara geçelim.

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Boğa heykelinin üstüne çıkan Trabzonspor taraftarını, “Trabzon” diye bağıran arkadaşı kayda aldı.

Boğa heykelinin üstüne çıkan Trabzonspor taraftarını, “Trabzon” diye bağıran arkadaşı kayda aldı.

Bayrağı tutan kişi “Çek meydan yiğit görsün çek” demeyi de es geçmedi.

Bayrağı tutan kişi “Çek meydan yiğit görsün çek” demeyi de es geçmedi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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