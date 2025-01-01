İstanbul Kadıköy’de Bir Trabzonspor Taraftarı Boğa Heykeline Çıkarak Bayrak Açtı
İstanbul Kadıköy’de Bir Trabzonspor Taraftarı Boğa Heykeline Çıkarak Bayrak Açtı
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Boğa heykelinin üstüne çıkan Trabzonspor taraftarını, “Trabzon” diye bağıran arkadaşı kayda aldı.
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Bayrağı tutan kişi “Çek meydan yiğit görsün çek” demeyi de es geçmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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