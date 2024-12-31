Georges Mikautadze'den Galatasaray Taraftarını Heyecalandıracak Hareket
Georges Mikautadze'den Galatasaray Taraftarını Heyecalandıracak Hareket
Galatasaray, devre arası transfer dönemi için yeni isimler üzerinde yoğunlaşırken, Georges Mikautadze’nin sosyal medyadaki hareketi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Gürcü futbolcunun yaptığı bu hareket, transfer söylentilerini tekrar gündeme getirdi.
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Galatasaray’ın transfer hedeflerinden biri olan Georges Mikautadze, sosyal medyada yaptığı bir hareketle gündeme oturdu.
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Gürcü futbolcu, Instagram’da bir taraftarın “Come to Galatasaray” yazılı yorumunu beğendi. Ancak beğeniyi kısa süre sonra geri çekti. Bu durum, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.
Teknik direktör Okan Buruk, Lyon forması giyen ve bu sezon çıktığı 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yapan 24 yaşındaki ismi üç yıldır takip ettiklerini ve takımında görmek istediğini belirtmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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