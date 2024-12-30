Kerem Aktürkoğlu Neden Hep Oyundan Alınıyor? Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Tercihine Gelen Tepkiler

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da aldığı süre sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon 11’de başladığı 18 maçın 15’inde oyundan alınan milli futbolcu, son iki ayda yalnızca bir kez 90 dakikayı tamamladı. Peki durum, kondisyon eksikliği ya da devamlılık sorunu mu yoksa Bruno Lage’ın taktiksel tercihlerinin bir sonucu mu?