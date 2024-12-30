Kerem Aktürkoğlu Neden Hep Oyundan Alınıyor? Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Tercihine Gelen Tepkiler
Kerem Aktürkoğlu Neden Hep Oyundan Alınıyor? Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Tercihine Gelen Tepkiler
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da aldığı süre sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon 11’de başladığı 18 maçın 15’inde oyundan alınan milli futbolcu, son iki ayda yalnızca bir kez 90 dakikayı tamamladı. Peki durum, kondisyon eksikliği ya da devamlılık sorunu mu yoksa Bruno Lage’ın taktiksel tercihlerinin bir sonucu mu?
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Benfica kariyerine adeta fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son 12 maçında takımına yalnızca 1 gol 2 asistlik sağlayabildi.
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Milli futbolcunun düzenli olarak oyundan alınması da sosyal medyada gündem oldu.
Playspor'dan Semih Durası'nın konuya dair paylaşımı büyük ilgi gördü.
Bakalım futbolseverler Kerem için nasıl yorumlarda bulunmuş?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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