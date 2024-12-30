Arda Güler'in Eski Takım Arkadaşı Yiğit Efe Demir’in Gönderisine Attığı Yorumu Görmelisiniz!
Arda Güler'in Eski Takım Arkadaşı Yiğit Efe Demir’in Gönderisine Attığı Yorumu Görmelisiniz!
Arda Güler'in sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Yiğit Efe Demir'in paylaştığı fotoğrafa esprili bir yorumda bulundu. Milli futbolcu, Feyyaz Yiğit'in başrolünde olduğu Gibi dizisinin setine yaptığı ziyaretten oldukça etkilenmişe benziyor. 😂
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Yılbaşı sebebiyle Avrupa'da futbola ara verilidi, oyuncular da tatile çıktı.
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Real Madrid'de top koşturan genç yeteneğimiz Arda Güler'in tercihi Türkiye oldu.
Güler, eski takımı ve arkadaşlarıyla hasret giderirken sosyal medyadan yaptığı bir yorumla dikkatleri üzerine çekti.
Yiğit Efe Demir'in gönderisine "Sırt sırta verip de..." yorumunu düştü.
19 yaşındaki genç yetenek, arkadaşlarıyla bir araya gelmeden önce Gibi dizisinin setine konuk olmuştu. 👇
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Dizide Yılmaz, "İlkkan bizim senle sırt sırta verip de s***emeyeceğimiz insan yok, ben buna inanıyorum kardeşim." demişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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