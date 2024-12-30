Çin'e Transfer Olan Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Fedorovtseva İstanbul'a Döndü!
Çin'e Transfer Olan Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Fedorovtseva İstanbul'a Döndü!
Sultanlar Ligi'nde ilk yarı noktalanırken voleybol dünyasının en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Arina Fedorovtseva'dan Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber geldi. Rus oyuncu, sarı-lacivertli kulübüne geri döndü.
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Fenerbahçe Medicana'nın 2021 yılında kadrosuna kattığı Arina Fedorovtseva, bu sezonun başında kendisini geliştirmek adına kiralık olarak Çin ekibi Shanghai Bright Ubest'e transfer olmuştu.
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20 yaşındaki Rus smaçör, beklenmedik bir karara imza attı.
Başarılı voleybolcu, kulübüyle olan sözleşmesini feshederek İstanbul'a döndü.
Yıldız isim, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Asya ülkesi için “Burada her şey farklı; voleyboldan günlük yaşantıma kadar her şey tamamen yeni ve rahatsız edici. İnsanlar sadece uzun boylu bir sarışın olduğum için bile bana büyük ilgi gösteriyorlar.
Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla size dokunmak istiyorlar." diyerek yaşantısından memnun olmadığını ifade etmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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