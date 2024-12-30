Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi yine çok hareketliydi. Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu nişanlandığını duyurunca tüm gözler ona çevrildi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış? Başlıyoruz 🚀