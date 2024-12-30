Wanda Nara'dan Kurtulmaya Çalışan Mauro Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez mi?

2024'e damga vuran çiftlerden biri olan Mauro Icardi - Wanda Nara yılın son günlerinde de adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Fakat bu kez konu Wanda değil Icardi. Arjantinli futbolcu, yeşil sahalardan uzak kalsa da aşk hayatında oldukça hareketli.