Wanda Nara'dan Kurtulmaya Çalışan Mauro Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez mi?
Wanda Nara'dan Kurtulmaya Çalışan Mauro Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez mi?
2024'e damga vuran çiftlerden biri olan Mauro Icardi - Wanda Nara yılın son günlerinde de adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Fakat bu kez konu Wanda değil Icardi. Arjantinli futbolcu, yeşil sahalardan uzak kalsa da aşk hayatında oldukça hareketli.
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Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Mauro Icardi, sezonu kapatmıştı.
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Ülkesi Arjantin'de bulunan yıldız golcü, aşk dedikodusuyla gündeme geldi.
Wanda Nara ile boşanma aşamasındaki 31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi.
Dedikodunun çıkış noktası ise 32 yaşındaki aktrisin sosyal medya hesabından ok saplanmış kalp emojisi ile paylaştığı bu fotoğraf 👇
Geçtiğimiz haftalarda Icardi de aynı konumdan fotoğraf yayınlanmış, sevenlerine "nasılsınız?" demişti.
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Suarez'in dikkat çeken paylaşımının ardından havuzdan attığı fotoğrafta da Icardi'nin kızının kullandığı şişme havuz simidini kullandığı görüldü 👇
Wanda, 2021'de Icardi'nin kendisini Suarez ile aldattığını öne sürmüştü. Her hareketiyle olay yaratan isim, eşine "O kadın için aileni mahvettin!" demişti.
Bir detay daha: Suarez, Nara'nın aşk yaşadığı L-Gante'nin de eski sevgilisi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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