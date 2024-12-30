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Uğur Karakullukçu'dan Keita Balde ile Yasak Aşkı Ortaya Çıkan Wanda Nara Yorumu

Uğur Karakullukçu'dan Keita Balde ile Yasak Aşkı Ortaya Çıkan Wanda Nara Yorumu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.12.2024 - 00:34

Wanda Nara, Türkiye'yi terk etse de futbol ve magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Uğur Karakullukçu'dan Icardi'nin eski hayat arkadaşına dair çok konuşulacak bir yorum geldi. Karakullukçu, Wanda'nın sözleşme için futbolcularla birlikte olduğunu ifade etti.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara hakkında yeni delillerle mahkemeye başvurmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara hakkında yeni delillerle mahkemeye başvurmuştu.

Golcü oyuncu, Wanda'nın kendisini eski Sivassporlu Keita Balde ile aldattığını öne sürmüştü.

Golcü oyuncu, Wanda'nın kendisini eski Sivassporlu Keita Balde ile aldattığını öne sürmüştü.

Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri de Wanda için “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." demişti.

Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri de Wanda için “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." demişti.

Uğur Karakullukçu, "Wanda bu işi business olarak yapıyor." açıklamasında bulundu.

Uğur Karakullukçu, "Wanda bu işi business olarak yapıyor." açıklamasında bulundu.

"Geleceği olan 22-25 yaş arası yetenekleri kendisine bağlayarak, ilişki yoluyla sözleşme imzalayarak onların kariyerini yönetme gibi bir planı var. L-Gante de albümü satmasa bunla da olmaz." 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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