Uğur Karakullukçu'dan Keita Balde ile Yasak Aşkı Ortaya Çıkan Wanda Nara Yorumu

Wanda Nara, Türkiye'yi terk etse de futbol ve magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Uğur Karakullukçu'dan Icardi'nin eski hayat arkadaşına dair çok konuşulacak bir yorum geldi. Karakullukçu, Wanda'nın sözleşme için futbolcularla birlikte olduğunu ifade etti.