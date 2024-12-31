Yılbaşı Tatilinde New York'a Giden Galatasaraylı Jakobs'tan Sizi Güldürebilecek Fotoğraf

Futbolcular artık sadece sahada değil, sosyal medyada da taraftarların yakın takibinde. Paylaştıkları fotoğraflar, yaptıkları yorumlar ya da katıldıkları etkinlikler, milyonlarca kişi tarafından anında görülüyor ve konuşuluyor. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı Jakobs.