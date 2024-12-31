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Yılbaşı Tatilinde New York'a Giden Galatasaraylı Jakobs'tan Sizi Güldürebilecek Fotoğraf

Yılbaşı Tatilinde New York'a Giden Galatasaraylı Jakobs'tan Sizi Güldürebilecek Fotoğraf

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.12.2024 - 14:50

Futbolcular artık sadece sahada değil, sosyal medyada da taraftarların yakın takibinde. Paylaştıkları fotoğraflar, yaptıkları yorumlar ya da katıldıkları etkinlikler, milyonlarca kişi tarafından anında görülüyor ve konuşuluyor. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı Jakobs.

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan kiralık olarak kadrosun kattığı İsmail Jakobs, takıma Noel için verilen izinde ABD'ye gitti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan kiralık olarak kadrosun kattığı İsmail Jakobs, takıma Noel için verilen izinde ABD'ye gitti.

New York'ta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 25 yaşındaki savunmacı, Instagram hesabı üzerinden seyahatine dair kareler paylaştı.

New York'ta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 25 yaşındaki savunmacı, Instagram hesabı üzerinden seyahatine dair kareler paylaştı.

Bu karelerden biri tüm dikkatleri üzerine topladı. 👇

Bu karelerden biri tüm dikkatleri üzerine topladı. 👇

Senegalli oyuncu, X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu 👇

Senegalli oyuncu, X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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