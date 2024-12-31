Yılbaşı Tatilinde New York'a Giden Galatasaraylı Jakobs'tan Sizi Güldürebilecek Fotoğraf
Yılbaşı Tatilinde New York'a Giden Galatasaraylı Jakobs'tan Sizi Güldürebilecek Fotoğraf
Futbolcular artık sadece sahada değil, sosyal medyada da taraftarların yakın takibinde. Paylaştıkları fotoğraflar, yaptıkları yorumlar ya da katıldıkları etkinlikler, milyonlarca kişi tarafından anında görülüyor ve konuşuluyor. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı Jakobs.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan kiralık olarak kadrosun kattığı İsmail Jakobs, takıma Noel için verilen izinde ABD'ye gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New York'ta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 25 yaşındaki savunmacı, Instagram hesabı üzerinden seyahatine dair kareler paylaştı.
Bu karelerden biri tüm dikkatleri üzerine topladı. 👇
Senegalli oyuncu, X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu 👇
1. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
6. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın